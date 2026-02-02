Home AttualitàLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione
Attualità

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma giovedì 5 febbraio

di Redazione
Grosseto. Giovedì 5 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Grosseto per l’allaccio della bonifica idrica ad Alberese.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Bernarda, Fonte al Carpine, Poggio Pennacchio, Valsugana, strada Antica Dogana, strada Cerretale, strada comunale Grancia, strada degli Olivi, strada dei Magazzini, strada dei Ponti Neri, strada Pratini Alti, strada Pratini Bassi, strada del Barbicato, strada del Cimitero, strada del Mulinaccio, strada del Sorbino, strada di Valle Giardino, strada Giuncola, Strada Provinciale 59 Alberese, strada Spergolaia, strada Vecchia Aurelia, via dei Ponti Neri, via del Bersagliere, via del Cerretale, via del Mulinaccio, via del Sorbino.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

