Fornitura per gli esami di colonscopia virtuale: donazione di Insieme in Rosa alla Radiologia

Orbetello (Grosseto). Nuovo gesto di solidarietà e generosità da parte dell’associazione Insieme in Rosa.

All’ospedale di Orbetello è avvenuta la consegna di alcune dotazioni «consumabili» per il reparto di Radiologia. L’associazione ha offerto i kit di materiali necessari per esami di colonscopia virtuale ed ha confermato il suo impegno per lo strumento diagnostico. Il valore della donazione è di oltre novemila euro e comprende non solo una dotazione di «consumabili» per un anno, ma anche la manutenzione dello strumento necessaria allo svolgimento dell’esame.

Alla consegna sono intervenuti il direttore di presidio Massimo Forti, Luca Franci, direttore della Radiologia, la dottoressa Antonella Miccinilli, responsabile del personale della Radiologia, insieme al personale ospedaliero, alla presidente di Insieme in Rosa Donatella Guidi, con le componenti dell’associazione, e per il Comune di Orbetello il vicesindaco Chiara Piccini.

«È il quarto anno che ripetiamo questa donazione che permette di continuare a fare la colonscopia virtuale al San Giovanni di Dio – afferma Guidi -; ringrazio tutti coloro che l’hanno resa possibile, in particolare la cooperativa dei Pescatori di Orbetello e la pro loco lagunare per il contributo e il supporto che ci regalano a ogni manifestazione».

«Ringraziamo tutte le volontarie dell’associazione Insieme in Rosa – dichiara il dottor Forti –: questa è una donazione particolarmente utile per il reparto di Radiologia, ma è soprattutto un gesto di vicinanza nei confronti della comunità locale».

