Consiglio comunale, Grosseto Città Aperta: “Maggioranza va in pezzi e scappa dall’aula”

Grosseto. “Quanto accaduto ieri in Consiglio comunale non rientra nella normale dinamica politica. Al momento dell’appello del presidente del Consiglio, la maggioranza ha abbandonato l’aula facendo saltare il numero legale e impedendo che l’atto fosse rimesso in votazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione Grosseto Città Aperta.

“Non si è trattato di qualche assenza o di una difficoltà contingente nel garantire la presenza. Il venir meno del numero legale può rientrare, pur nella sua gravità politica, nella fisiologia del confronto consiliare – continua la nota –. Qui invece si è verificato un fatto eccezionale: l’allontanamento compatto della maggioranza dall’aula su un provvedimento di propria iniziativa. Un gesto eclatante, che ha impedito il voto su un atto da 300.000 euro. La proposta prevedeva l’affidamento a Sistema srl, società partecipata al 100% dall’amministrazione comunale, dei servizi di controllo ambientale al costo di 300.000 euro per due anni. Si tratta di un servizio strategico: attività di ispezione e monitoraggio sul corretto conferimento dei rifiuti, controllo delle attività del gestore Sei Toscana anche su segnalazione dei cittadini, educazione ambientale, supporto operativo e collaborazione con la Polizia Municipale anche ai fini sanzionatori. Un servizio che incide direttamente sul decoro urbano e la qualità ambientale del territorio.”

“L’attività era stata avviata dal Comune negli anni scorsi in forma sperimentale, attraverso contratti a partita Iva – sottolinea il comunicato -. Oggi, anche in considerazione dell’ampliamento dell’area interessata dalla raccolta differenziata, passata da circa 5 km² nel 2018 a circa 500 km², l’amministrazione ha proposto di renderla strutturale. Noi abbiamo condiviso la necessità di consolidare il servizio. Ma non la modalità scelta, di esternalizzare il servizio e di continuare a svolgerlo ricorrendo a contratti precari. L’affidamento a Sistema srl presenta criticità evidenti. Non è stata svolta un’adeguata valutazione di congruità economica sull’esternalizzazione, né è stata dimostrata la convenienza della scelta. In particolare rispetto ad un affidamento a cooperative sociali, che avrebbe meritato un’attenzione specifica anche sotto il profilo della sostenibilità economica e dell’impatto sociale. Quel che è più grave, è stata completamente esclusa l’opzione di una gestione diretta da parte del Comune, inserendo le cinque figure di ispettore ambientalenella pianta organica del settore ciclo dei rifiuti e ambiente. Una proposta che abbiamo formalizzato con un ordine del giorno”.

“Dal punto di vista dei costi, la differenza è significativa: l’assunzione diretta comporterebbe un costo stimato di circa 20 euro l’ora, comprensivi di tutti gli oneri. Con l’affidamento a Sistema srl il costo arriva a 32 euro l’ora per il medesimo servizio. Una differenza di oltre il 50% in più, che non ha trovato una motivazione adeguata nel corso del dibattito – prosegue la nota -. Inoltre, la gestione delle società partecipate del Comune, a partire proprio da Sistema srl, è attualmente oggetto di seri rilievi da parte della Corte dei conti. In una fase in cui l’ente è sotto osservazione su questo fronte, ogni nuovo affidamento avrebbe richiesto un livello di prudenza e motivazione ancora maggiore. Per noi c’è poi un punto dirimente: un servizio essenziale e strutturale non può continuare a fondarsi su ripetuti incarichi a termine. Le istituzioni devono essere le prime a dare l’esempio su un tema centrale come il lavoro. Contrastare la precarizzazione non è un tema secondario: è una scelta di efficienza dei servizi e di rispetto per le lavoratrici ed i lavoratori. In altre parole, è una responsabilità politica”.

“Il fatto che la maggioranza abbia scelto di abbandonare l’aula per evitare il voto su questo provvedimento aggiunge un elemento ulteriore. Non è solo un problema di numeri: è un segnale politico forte. È lecito chiedersi se all’interno della stessa maggioranza vi siano forti preoccupazioni rispetto a un atto oggetto di critiche significative. Non va dimenticato che l’assessore alle partecipate è Fabrizio Rossi, tra i candidati sindaco in pectore per il 2027 – termina il comunicato –. L’abbandono dell’aula su un atto targato Fratelli d’Italia, che investe direttamente il suo ambito di competenza, assume quindi un significato politico ancora più marcato: è un messaggio che attraversa la maggioranza e che riguarda anche la sua prospettiva futura”.