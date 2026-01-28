Si insedia il Consiglio comunale dei ragazzi: “Ponte tra istituzioni e futuro nel segno della memoria”

Gavorrano (Grosseto). In una data dal profondo valore civile e simbolico, il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l’amministrazione comunale di Gavorrano ha ufficialmente salutato l’insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) della scuola secondaria di primo grado “G. Bandi”.

L’iniziativa, sostenuta con convinzione dal sindaco e dall’intero Consiglio comunale – sia dai banchi della maggioranza che dell’opposizione – sottolinea l’importanza di questo organo come strumento imprescindibile di partecipazione democratica.

“Per l’amministrazione – sottolinea il sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri – il Ccrr non è solo una rappresentanza formale, ma un investimento concreto sulla crescita dei giovani cittadini che offre loro l’opportunità di confrontarsi con la gestione della ‘cosa pubblica’ e di maturare una consapevolezza civile che li accompagnerà nell’età adulta”.

L’amministrazione ha tenuto a rivolgere un ringraziamento speciale alla dirigenza scolastica e a tutti i docenti della scuola “G. Bandi”. “È grazie al loro quotidiano e prezioso lavoro educativo – continua il sindaco – se oggi questi ragazzi hanno l’opportunità di affrontare l’esperienza amministrativa con preparazione, spirito critico e passione civile”.

Il nuovo sindaco dei ragazzi, Serena Penes, ha espresso l’emozione dell’intero gruppo nel vedere le loro idee accolte con dignità nei luoghi dove si decide ed ha delineato una visione chiara e appassionata del mandato del nuovo Consiglio che starà in carica per due anni.

La scelta del 27 gennaio per l’insediamento ha rappresentato un monito potente. I ragazzi hanno ribadito che la democrazia è lo “scudo” che protegge la libertà, un dono che va curato ogni giorno.

“La discriminazione non inizia nei campi di concentramento, inizia tra i banchi con il bullismo e l’esclusione”, è stato ricordato durante la seduta, sottolineando come il Ccrr si impegnerà a essere una “sentinella” contro ogni forma di odio e indifferenza, onorando la memoria dei milioni di bambini vittime dell’Olocausto attraverso l’impegno civile presente.

L’insediamento si è concluso con una promessa solenne da parte dei giovani consiglieri: fare di Gavorrano un luogo dove la diversità sia ricchezza e dove il “mai più“ diventi uno stile di vita quotidiano.