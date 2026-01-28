Maltempo: pino cade un paese, l’albero rimosso dai Vigili del Fuoco con l’autogrù

Scansano (Grosseto). Dalla prima mattina di oggi, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenute in prossimità dell’ingresso del paese di Scansano a seguito della caduta di un grosso pino.

Considerate le notevoli dimensioni dell’albero, si è reso necessario procedere preliminarmente all’alleggerimento delle fronde, al fine di consentire il successivo intervento dell’autogrù, inviata dal Comando di Grosseto, per la rimozione del tronco.

Nell’incidente non si sono registrati danni a persone né a cose. Sul posto erano presenti anche la Polizia Municipale, i Carabinieri e personale dell’amministrazione comunale per le attività di competenza.