“La mia famiglia a Taipei”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, giovedì 29 gennaio, alle 19, al cinema Astra di Follonica, sarà proiettato il film “La mia famiglia a Taipei”, per la regia di Shih-Ching Tsou, con Shi-Yuan Ma, Janel TSAI, Nina Ye, Brando Huang, Akio Chen.

Una madre e le sue due figlie, tra le luci e il caos del mercato notturno di Taipei, affrontano segreti e tensioni familiari. mentre ciascuna cerca il proprio posto nel mondo.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook.