Home Cinema“La mia famiglia a Taipei”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”
CinemaCinema GrossetoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli FollonicaCultura e Spettacoli GrossetoFollonica

“La mia famiglia a Taipei”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Il film è in programma giovedì 29 gennaio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, giovedì 29 gennaio, alle 19, al cinema Astra di Follonica, sarà proiettato il film “La mia famiglia a Taipei”, per la regia di Shih-Ching Tsou, con Shi-Yuan Ma, Janel TSAI, Nina Ye, Brando Huang, Akio Chen.

Una madre e le sue due figlie, tra le luci e il caos del mercato notturno di Taipei, affrontano segreti e tensioni familiari. mentre ciascuna cerca il proprio posto nel mondo.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Follonica non dimentica: il sacrificio degli internati al...

Sclerosi Multipla: apre il nuovo punto di ascolto...

Carnevale, al via le sfilate dell’edizione 2026: ecco...

I bambini e la guerra nelle opere d’arte:...

“Festa dei Musei”: ingresso libero e visite guidate...

Torna la “Festa dei Musei”: ingresso gratuito nelle...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: