Nuovi infissi per la scuola elementare: gli alunni trasferiti in un altro edificio durante i lavori

Roccastrada. Proseguono gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico negli edifici comunali di Roccastrada, grazie a due finanziamenti conseguiti alcuni mesi fa e provenienti dalla Direzione generale Programmi e Incentivi finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e relativi ad un avviso per la sostenibilità e l’efficienza energetica che eroga specifici contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di questo tipo.

Il primo dei due interventi che è in corso di realizzazione, praticamente finanziato per intero e cioè per una somma di oltre 146mila euro a fronte di una spesa complessiva di 150mila euro, è relativo al palazzo municipale, per il quale è in corso di esecuzione un “relamping” ovvero l’operazione di sostituzione di lampade tradizionali (come quelle a incandescenza, alogene o fluorescenti) con lampade a Led, più efficienti e a basso consumo. Si tratta di un intervento che mira a ridurre i consumi e migliorare la qualità dell’illuminazione.

L’altro intervento finanziato interessa la scuola elementare di Sassofortino, per il quale è già stato eseguito nei mesi scorsi l’intervento di “relamping”; nei prossimi giorni si concretizzeranno i lavori di sostituzione degli infissi, anche in questo caso in funzione di una forte riduzione dei consumi. La cifra finanziata per i due interventi è stata pari a circa 256mila euro, a fronte di una spesa complessiva di 270mila euro. quindi con un modesto impatto sulle casse comunali. I nuovi infissi che saranno installati nell’edificio della scuola primaria di Sassofortino, avranno caratteristiche tali da garantire un deciso miglioramento delle condizioni di utilizzabilità degli ambienti, sia in tema di garanzia delle temperature interne, sia in tema di isolamento acustico, così come di trasmittanza termica. I nuovi infissi saranno dotati inoltre di un sistema di ombreggiatura e schermatura dai raggi solari.

“Prosegue la politica dell’amministrazione comunale relativamente agli interventi di riqualificazione e efficientamento energetico negli edifici – dichiara il sindaco Francesco Limatola -, uno dei principali obiettivi del programma di governo, con lo scopo di ridurre i consumi energetici, ma anche con quello di migliorare complessivamente l’utilizzabilità degli immobili pubblici. Questi due interventi finanziati praticamente per intero con risorse extra comunali, oltre alla riduzione dei costi garantiranno sicuramente un maggiore benessere all’interno degli spazi scolastici ed un miglioramento delle condizioni lavorative negli uffici del municipio“.

I lavori di sostituzione degli infissi saranno eseguiti dal 26 fino al 30 gennaio prossimi: per velocizzare gli stessi, consentendo alla ditta di operare senza interruzioni e senza interferenze, è stato organizzato lo spostamento degli alunni nella scuola primaria di Roccastrada per tutta la durata dei lavori, ovvero dal 26 al 30 gennaio.

Al fine di creare il minor disagio possibile alle famiglie, sarà garantito il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni, secondo gli orari già trasmessi alle famiglie dall’Ufficio associato Pubblica Istruzione dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere. Nei giorni dal 26 al 30 gennaio, per i bambini della scuola di Sassofortino, non verrà effettuato il servizio di pre e post scuola.

Per eventuali ulteriori informazioni relative al servizio di trasporto scolastico e al servizio mensa è possibile contattare l’Ufficio associato Pubblica Istruzione dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere al numero 0566.906249 oppure lo sportello di Roccastrada, al numero 0564.561229.