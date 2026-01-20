Follonica celebra il coraggio di Willy: al via il concorso nelle scuole contro bullismo e indifferenza

Follonica (Grosseto). Il 20 gennaio non è più solo una data sul calendario, ma un simbolo di impegno civile.

In occasione della Giornata del rispetto e della sensibilizzazione alla non violenza, istituita in memoria di Willy Monteiro Duarte, l’amministrazione comunale di Follonica annuncia il patrocinio e il sostegno al concorso rivolto alle scuole: “L’indifferenza è complicità? E tu….da che parte stai?”.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la sezione di Follonica dell’Associazione nazionale carabinieri e l’Istituto di istruzione superiore (Iis) di Follonica, coinvolgerà gli studenti del biennio in una riflessione profonda sul bullismo, sul cyberbullismo e, soprattutto, sul ruolo determinante degli “spettatori”. Il progetto trae ispirazione dal sacrificio di Willy Monteiro Duarte, insignito della Medaglia d’Oro al valore civile dal presidente Mattarella, per aver perso la vita nel tentativo di difendere un amico. Il concorso sfida i ragazzi a scardinare il concetto di indifferenza attraverso tre sezioni creative: letteraria, multimediale e grafica.

Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, presenta così l’iniziativa: “L’amministrazione aderisce a questo progetto perché crediamo che la lotta al bullismo passi dalla cultura, dall’educazione e dalla formazione dei nostri giovani studenti: ricordare Willy significa onorare un modello di altruismo estremo che deve interpellare le coscienze di tutti noi. Invitiamo gli studenti a mettersi in gioco: non per vincere un premio, ma per affermare che a Follonica non c’è spazio per l’indifferenza. Chi si volta dall’altra parte è complice, mentre chi interviene è un cittadino attento e consapevole. Da qui dobbiamo partire”.

L’assessore alla sicurezza e alla cultura della legalità, Giorgio Poggetti, aggiunge: “Il gesto eroico di Willy Monteiro Duarte è un esempio luminoso di coraggio e senso civico che non deve andare perduto. Queste iniziative sono necessarie per fornire alle nuove generazioni gli strumenti critici per riconoscere il disvalore della prevaricazione. Il bullo spesso agisce per una propria fragilità, ma è il silenzio di chi guarda a renderlo forte. Con questo concorso vogliamo che i ragazzi diventino protagonisti attivi della legalità, affinché il sacrificio di Willy continui a generare frutti di rispetto e solidarietà”.

Informazioni e scadenze per gli studenti

I ragazzi del biennio dell’Iis Follonica potranno partecipare singolarmente o come gruppo classe. I lavori (testi, video, presentazioni o opere grafiche) saranno valutati secondo criteri di originalità e aderenza al tema.

Termine della presentazione delle candidature: 20 febbraio 2026

Consegna degli elaborati: entro il 30 aprile 2026

Premiazione: la cerimonia ufficiale sarà curata dall’Associazione nazionale Carabinieri in data e luogo che verranno comunicati successivamente.