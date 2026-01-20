Comuni montani, il Consiglio comunale: “No alla nuova classificazione decisa dal Governo”

Scansano (Grosseto). Il Consiglio comunale di Scansano ha approvato nell’ultima seduta un ordine del giorno proposto da Anci in relazione alla Legge 12 settembre 2025, n. 131 recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, che ha ridefinito il quadro normativo di riferimento per i territori montani italiani, introducendo nuovi criteri di classificazione basati principalmente sui parametri di altitudine e pendenza.

“L’applicazione di parametri secchi’ di altitudine e pendenza, pur potendo apparire oggettivi, non tiene in adeguata considerazione le profonde diversità morfologiche, territoriali e socio-economiche che caratterizzano i territori montani italiani – spiega Maria Bice Ginesi, sindaco di Scansano -.I Comuni appenninici, e in particolare quelli toscani, presentano caratteristiche strutturali significativamente diverse rispetto ai Comuni alpini, tra cui in particolare una superficie territoriale mediamente molto più estesa, che rende poco significativa l’applicazione di soglie rigide riferite all’intero territorio comunale; presentano inoltre una eterogeneità di modelli territoriali in cui l’applicazione esclusiva di criteri altimetrici e di pendenza rischia di pregiudicarne la rappresentanza e la corretta configurazione; la superficie comunale, in combinazione con i parametri di altitudine e pendenza, finisce per penalizzare sistematicamente i territori dell’Italia centrale rispetto a quelli alpini, determinando una disparità di trattamento territorialmente ingiustificata;molti Comuni dell’Appennino toscano si estendono su fasce altimetriche molto ampie, con porzioni di territorio che presentano tutte le problematiche tipiche della montagna (spopolamento, difficoltà di accesso ai servizi essenziali, fragilità economica e sociale) anche a quote inferiori rispetto alle soglie che potrebbero essere stabilite con criteri rigidi;le risorse finanziarie previste dalla legge per il Fondo per lamMontagna appaiono del tutto insufficienti rispetto alle reali esigenze dei territori montani e agli obiettivi ambiziosi dichiarati dalla legge stessa, risultando inadeguate a sostenere efficacemente le politiche per i servizi essenziali, lo sviluppo economico sostenibile, il contrasto allo spopolamento e la valorizzazione dei servizi ecosistemici”.

“Si è ritenuto necessario prendere una delibera di Consiglio comunale per sollecitare il Governo nazionale – termina il sindaco -:

ad adottare criteri di classificazione che rispettino le specificità dei diversi sistemi montani italiani, garantendo pari dignità ai territori alpini e a quelli appenninici;

chiedere che nella definizione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano accolte le proposte avanzate dalle rappresentanze istituzionali dei territori montani, nel rispetto del principio di leale collaborazione e del ruolo costituzionale delle autonomie locali;

richiedere un significativo incremento delle risorse destinate al Fondo per la montagna, proporzionato alle effettive necessità dei territori e agli obiettivi della legge, al fine di rendere concretamente perseguibili le politiche di sostegno previste dalla normativa.

Nella delibera adottata ci si impegna, come sindaco, Giunta comunale e Consiglio comunale di Scansano:

a trasmettere il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al presidente della Regione Toscana, ai parlamentari eletti nel territorio toscano, al presidente di Anci nazionale e al presidente di Anci Toscana;

a sostenere, in tutte le sedi istituzionali competenti, la richiesta di adozione di criteri di classificazione dei Comuni montani che tengano conto delle seguenti esigenze:

a) l’utilizzo di indici ponderati invece di parametri ‘secchi’, per tenere conto della complessità e varietà delle situazioni territoriali;

b) l’integrazione di criteri socio-economici (spopolamento, invecchiamento demografico, difficoltà di accesso ai servizi, fragilità economica) accanto a quelli puramente geografici;

c) l’adozione di meccanismi correttivi per evitare discontinuità territoriali anomale, valorizzando le aggregazioni territoriali esistenti (Unioni di Comuni) per garantire coerenza nella classificazione e nella gestione associata dei servizi essenziali;

d) il riconoscimento del valore dei servizi ecosistemici offerti dai territori montani, superando una visione della montagna esclusivamente come area problematica e valorizzandone invece il ruolo strategico per l’intera collettività nazionale”.