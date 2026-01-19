47mila euro dall’Unione dei Comuni per la riqualificazione del Polo scolastico: ecco i lavori previsti

Castell’Azzara (Grosseto). L’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana ha destinato 47mila euro dell’avanzo di amministrazione a interventi di manutenzione e miglioramento del Polo scolastico di Castell’Azzara, confermando l’attenzione verso le strutture educative e i servizi essenziali per le comunità del territorio.

Le risorse saranno impiegate per la ripavimentazione e l’impermeabilizzazione della terrazza dell’edificio scolastico, oltre a una piccola ristrutturazione dei bagni, che saranno oggetto di interventi di imbiancatura e riqualificazione.

“Rafforzare il ruolo dell’Unione dei Comuni come punto di riferimento per la crescita equilibrata del territorio è una delle priorità di questo mandato – dichiara il presidente dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana, Federico Balocchi –. Abbiamo lavorato fin dall’inizio a una ricognizione puntuale delle risorse disponibili, con l’obiettivo di investirle in interventi concreti, capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità. L’Unione non agisce solo sulle proprie competenze dirette, ma affianca e sostiene i Comuni associati, promuovendo una collaborazione leale e solidale tra enti, che riteniamo un valore fondamentale”.

“Si tratta di un intervento importante per la nostra scuola – commenta soddisfatto Tullio Tenci, sindaco di Castell’Azzara –, che consentirà di migliorare la funzionalità e il decoro degli spazi utilizzati quotidianamente da studenti e personale. L’allocazione delle risorse dell’avanzo di amministrazione viene stabilita all’interno di una visione strategica e condivisa: stiamo iniziando a costruire un nuovo modo di operare prevedendo una cabina di regia tra Giunta e struttura tecnica per l’adeguamento periodico degli obiettivi e per il loro monitoraggio”.