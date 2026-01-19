Home Grosseto“Ri-creazione”: 700 studenti grossetani partecipano al progetto di educazione ambientale di Sei Toscana
Questa mattina, l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Erika Vanelli, ha voluto partecipare di persona ad una delle lezioni

Grosseto. Molto significativa, anche per questo anno scolastico, la partecipazione degli istituti scolastici di Grosseto a “Ri-creazione. Da oggetto a rifiuto… e ritorno. La via delle 4R”, il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sono, infatti, circa 700 i ragazzi che partecipano, con l’accompagnamento dei loro docenti e la guida di educatori esperti, alle attività di “Ri-creazione”, che proprio in questi giorni sta entrando nel vivo tra laboratori e lezioni in classe.

Questa mattina, l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Erika Vanelli, ha voluto partecipare di persona ad una delle lezioni in programma, portando il saluto suo, del sindaco e dell’amministrazione comunale ai ragazzi della primaria “Tombari”.

“Progetti come ‘Ri-creazione’ – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanellirappresentano un’occasione fondamentale per parlare ai più giovani di rispetto dell’ambiente e di corretta gestione dei rifiuti. Entrare nelle scuole, confrontarsi direttamente con i ragazzi e vedere il loro entusiasmo è il segnale che si sta andando nella direzione giusta. Come amministrazione, crediamo fortemente nell’educazione ambientale e siamo orgogliosi di sostenere iniziative che uniscono formazione, consapevolezza e responsabilità ambientale e che aiutano a formare cittadini consapevoli e responsabili”.

A Grosseto, sono 35 le classi che partecipano al progetto “Ri-creazione”, delle scuole: secondaria “Leonardo da Vinci”, secondaria “G. Pascoli”, primaria “G. Tombari”, primaria “A. da Grosseto”, primaria “A. Gabelli”, primaria “P. Pascucci”, secondaria “G.B. Vico”, primaria “G. Fattori”.

