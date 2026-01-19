Ecco il “Codice Oro”: si rafforza il percorso di cura e assistenza per le persone con disabilità al Pronto soccorso

Grosseto. Nei casi di emergenza, le decisioni sull’assistenza più appropriata partono dal triage del Pronto soccorso. È qui che è possibile attivare il «Codice oro», una classificazione della procedura di presa in carico che si affianca a quelle classiche e che viene destinata alle persone con disabilità che presentano bisogni specifici di tipo logistico, organizzativo e assistenziale che prescindono dalla tipologia stessa di disabilità.

Si tratta di necessità specifiche che devono essere conosciute ed intercettate per costruire un’offerta di servizi sanitari in grado di dare risposte adeguate alle diverse problematiche di salute alle quali può andare incontro questa fascia di cittadini più vulnerabili.

A Grosseto, per gli accessi ospedalieri non urgenti, è già attivo il protocollo Pass (Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali). Per gli accessi in emergenza-urgenza è stato pensato invece il «Codice Oro», un percorso dedicato in Pronto Soccorso alle persone adulte con disabilità gravi, croniche e complesse.

Il «Codice Oro» consente di affiancare ai codici di triage un marcatore assistenziale che permette una presa in carico più rapida e adeguata. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa, limitare stress e disorientamento, garantire la presenza attiva del caregiver e migliorare il coordinamento tra i servizi. Il percorso assicura modalità di assistenza personalizzate, continuità terapeutica e, quando necessario, il supporto di figure dedicate, per rendere l’esperienza in Pronto Soccorso più sicura, rispettosa e appropriata.

«L’esperienza del Pronto Soccorso rappresenta un contesto particolarmente stressante per persone con disabilità intellettive, disturbi del neurosviluppo o gravi limitazioni motorie, per le quali risulta necessario prevenire situazioni di sovraccarico sensoriale, disorientamento o disagio, riducendo al minimo attese, spostamenti e cambi ambientali – spiega Margherita Schipani, responsabile infermieristica della gestione operativa dell’area provinciale di Grosseto -. Il percorso del “Codice Oro” nasce proprio per semplificare l’accesso della persona con bisogni speciali in regime d’urgenza. La procedura è stata rivista ed aggiornata ed ha il compito di facilitare sia il percorso della persona con grave disabilità che il lavoro degli operatori sanitari coinvolti a vario titolo».

«Esprimiamo soddisfazione per questa nuova procedura – dichiara Mauro Breggia, direttore del dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud esr -, che è stata perfezionata ponendo maggiore attenzione ai bisogni degli utenti e nella selezione di quelli veramente bisognosi di questo tipo di assistenza. Identificare precocemente le persone da gestire in “Codice Oro” ci consente di attivare in maniera ancora più tempestiva il percorso di presa in carico dedicato».

«Siamo lieti di confermare il nostro impegno per percorsi di cura sempre più appropriati anche nel setting dell’Emergenza Urgenza – dichiara Michele Dentamaro, direttore medico del presidio ospedaliero –, ringrazio tutto il personale del Pronto Soccorso quotidianamente impegnato per offrire assistenza nei confronti della popolazione. Grazie a questo strumento, riaffermiamo la nostra volontà di stare al fianco delle persone più fragili e con disabilità».