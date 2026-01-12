Incidente stradale: uomo finisce con l’auto in una scarpata, trasportato in ospedale

Manciano (Grosseto). Incidente stradale nel comune di Manciano: un 53enne alla guida di un pick up ha perso il controllo del mezzo ed è volato con l’auto giù per una scarpata, finendo in un campo. Un volo di oltre 50 metri concluso con lo schianto nel campo sottostante.

L’incidente è successo ieri sera, intorno alle 20.20, sulla strada provinciale 101 tra Sgrilla e Sgrillozzo.

L’incidente è stato visto da alcuni cacciatori di passaggio che hanno chiamato subito i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118, i Carabinieri e due squadre dei Vigili del Fuoco di Orbetello e di Manciano, che si sono rese necessarie per estrarre l’uomo dall’abitacolo e recuperarlo dalla scarpata.

Il ferito è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.