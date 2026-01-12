Home Cultura & Spettacoli“I Gorgone. Storia di una famiglia messinese”: Caterina Albana presenta il suo libro
“I Gorgone. Storia di una famiglia messinese”: Caterina Albana presenta il suo libro

L'iniziativa è in programma mercoledì 14 gennaio

di Redazione
Grosseto. Mercoledì 14 gennaio, alle 15, alla biblioteca del Polo liceale Pietro Aldi” riprenderà il progetto “Incontri in biblioteca”, curato dalla professoressa Francesca Maggi e fortemente voluto dalla scuola per rendere il luogo un punto di aggregazione e divulgazione per la comunità scolastica e la cittadinanza.

L’ingresso è libero.

Questo primo incontro sarà dedicato alla presentazione del libro “I Gorgone. Storia di una famiglia messinese (1862-1962)” di Caterina Maria Albana, pubblicato presso Effigi nel 2025.

Originaria di San Piero Patti, paese della provincia di Messina, Caterina Maria Albana è stata insegnante di storia e filosofia nei Licei di Grosseto e ha partecipato a progetti educativi europei comprensivi di filmati e testi sulle persecuzioni antisemite e sugli eccidi antifascisti in Toscana e Roma.

Ha inoltre collaborato con l’Isgrec e l’Istituto Gramsci.

