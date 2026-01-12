Rottura improvvisa sulla dorsale Fiora: possibili disagi in sei comuni

Grosseto. In corso oggi, 12 gennaio, un intervento di riparazione urgente e non differibile sulla dorsale Fiora, interessata da una rottura improvvisa in località Catabbio, nel comune di Semproniano.

Per consentire i lavori, dalle 11 è stato chiuso il flusso idrico sulla condotta interessata: AdF ha messo in campo tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare notevolmente i possibili disservizi, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili.

L’interruzione del flusso idrico interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Montalto di Castro e nelle località Catabbio e Scalabrelli nel comune di Semproniano. Il normale flusso idrico verrà ripristinato, salvo imprevisti, nella tarda serata.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione del flusso.

