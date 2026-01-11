Atto vandalico allo skatepark: svastica e scritte volgari sulle rampe

Follonica (Grosseto). Ieri pomeriggio, 10 gennaio, poco prima dell’inizio delle lezioni di skate, allo skatepark comunale di Follonica sono stati rinvenuti atti vandalici su alcune rampe, tra cui una svastica e altri disegni volgari. Un episodio grave e inaccettabile, che colpisce un luogo dedicato allo sport, ai bambini e alla socialità.

Per evitare che i piccoli atleti e le famiglie potessero imbattersi in immagini offensive e cariche di odio, il presidente di Asd Balance, Maciej Vella, è intervenuto direttamente per coprire immediatamente le scritte, permettendo lo svolgimento regolare delle attività in un clima sereno e rispettoso.

«Non possiamo permettere che simboli di odio e violenza entrino in uno spazio che deve essere educativo e inclusivo – dichiara Vella –. Lo skatepark è un luogo di crescita e di incontro, non può diventare teatro di messaggi che vanno nella direzione opposta ai valori dello sport e della convivenza civile».

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e dell’illuminazione pubblica dello skatepark. Da tempo l’associazione segnala come la scarsa illuminazione renda l’area vulnerabile ad atti di vandalismo e degrado, soprattutto nelle ore serali e notturne. Spazi poco illuminati e poco vissuti diventano più facilmente bersaglio di comportamenti incivili.

«Siamo convinti – prosegue Vella – che investire sull’illuminazione e sulla qualità degli spazi pubblici non significhi solo migliorare la fruizione sportiva, ma anche rafforzare il presidio del territorio e prevenire situazioni come questa».

Asd Balance ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni per prendersi cura dello skatepark, affinché rimanga un luogo sicuro, pulito e aperto a tutti: «Lo sport, soprattutto quando è rivolto ai più giovani, è un potente strumento di educazione e inclusione, e merita spazi all’altezza di questo ruolo», termina Vella.