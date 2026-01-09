Home AmiataScuola materna: affidati i lavori di manutenzione straordinaria del tetto
AmiataScuolaScuola Grosseto

Scuola materna: affidati i lavori di manutenzione straordinaria del tetto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 16 views

Santa Fiora (Grosseto). Affidati i lavori per la manutenzione straordinaria del tetto della scuola materna di Santa Fiora, in via Roma. L’intervento consentirà di sistemare la parte ammalorata del tetto, dove le tegole e i colmi hanno subito un progressivo deterioramento a causa delle conseguenze dei cicli di gelo e disgelo che si sono succeduti negli anni.

L’investimento sfiora i 90mila euro, coperti con le risorse del fondo geotermico 2024. Un ulteriore investimento, pari a circa 42mila euro, di risorse provenienti dalla rimodulazione del fondo geotermico 2021, consentirà di completare l’intervento con l’installazione, sulla nuova copertura, dei pannelli fotovoltaici.

“La scelta di completare i lavori con l’installazione dei pannelli fotovoltaici va nella direzione di una scuola più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico – afferma il sindaco Federico Balocchi –, garantendo risparmi in bolletta. Continuano gli investimenti sull’edilizia scolastica per garantire ai nostri studenti scuole belle, sicure e funzionali, elemento che consideriamo decisivo per contrastare lo spopolamento delle aree interne dando un segnale concreto di attenzione alle giovani famiglie”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Si alza il sipario sulla stagione teatrale: il...

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Contributi economici alle imprese esistenti e alle nuove...

Riforma della giustizia: il Pd organizza una raccolta...

“La narrazione emozionale immersiva”: conferenza di Giacomo Moscato

Tante calze e doni per i piccoli pazienti...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: