Servizi più accessibili, efficienti e sicuri: al via il progetto “Comune Full Digital”

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino compie un nuovo e significativo passo nel percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione. La Giunta comunale ha approvato l’adesione al progetto “Comune Full Digital” avviando un programma strutturato di trasformazione digitale dell’ente.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica e gestita da FormezPA nell’ambito del progetto “Fast piccoli Comuni” e prevede un percorso operativo della durata indicativa di sei-nove mesi. L’obiettivo è accompagnare l’amministrazione verso un modello organizzativo completamente digitale, capace di migliorare l’efficienza interna e di offrire servizi sempre più semplici, accessibili e sicuri a cittadini e imprese.

«L’adesione a “Comune Full Digital” – spiega il vicesindaco Michele Bianchi – rappresenta la naturale evoluzione del percorso di crescita avviato oltre un anno fa con il progetto Fast.. Il nostro obiettivo è abbattere le barriere tra Pubblica amministrazione e cittadino, rendendo i servizi comunali accessibili con un click, ovunque e in totale sicurezza. Non si tratta soltanto di introdurre nuove tecnologie, ma di ripensare in modo profondo l’organizzazione dell’ente per essere più rapidi, trasparenti e vicini alle esigenze della comunità, senza alcun aggravio per il bilancio comunale».

Il progetto consentirà di rafforzare la qualità dei servizi digitali, semplificando i procedimenti amministrativi e rendendo più efficiente la gestione interna grazie a una maggiore tracciabilità delle attività e alla riduzione di tempi e costi. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla sicurezza dei dati e alla gestione documentale, elementi centrali per una Pubblica amministrazione moderna e affidabile.

Il coordinamento operativo del percorso sarà affidato al responsabile per la transizione al digitale, che guiderà le strutture comunali nell’attuazione di specifici microprogetti, accompagnando passo dopo passo il Comune di Scarlino verso il completamento della propria trasformazione digitale.