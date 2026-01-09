Ecco l’app Musei italiani: i biglietti per i Parchi archeologici della Maremma si acquistano con un click

Grosseto. Il 2026 è un anno già partito alla grande per i Parchi archeologici della Maremma, che annunciano la loro prima, importantissima novità.

Dal 1° gennaio, infatti, con l’app ufficiale Musei italiani, scaricabile gratuitamente e disponibile per iOS e Android, è possibile non solo avere tutte le informazioni utili per organizzare al meglio la visita nei siti grossetani, come gli aggiornamenti su orari di apertura ed eventi in corso, ma anche acquistare direttamente i biglietti di ingresso per il Parco archeologico di Roselle e il Museo archeologico nazionale di Cosa.

Il Museo archeologico di Cosa è chiuso per lavori di riallestimento dal 7 gennaio fino alla prossima primavera.

Il Parco archeologico di Cosa invece è regolarmente aperto, gratuitamente, con i consueti orari (dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 17.00, ultimo ingresso alle 16.30).

L’ingresso al Parco archeologico di Vetulonia è gratuito (dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 16.30, ultimo ingresso dalle 16.00).