“La Provincia in Comune”: Limatola e Bisconti hanno fatto tappa a Pitigliano

Pitigliano (Grosseto). Si è svolto a Pitigliano un nuovo appuntamento de “La Provincia in Comune”, l’iniziativa di ascolto e confronto che l’amministrazione provinciale di Grosseto ha promosso sui territori per fare il punto insieme agli amministratori locali sui principali temi che riguardano la comunità e lo sviluppo locale.

“L’incontro con il presidente della Provincia Francesco Limatola e il vicepresidente Valentino Bisconti alla presenza della Giunta e dei consiglieri comunali è stato molto positivo – afferma il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili – perché ci siamo potuti confrontare sui bisogni di Pitigliano per comprendere cosa la Provincia può mettere in campo. In particolare, tra le varie questioni, abbiamo fatto presente le condizioni critiche in cui versa la strada provinciale Pitigliano-Farnese, riscontrando la disponibilità della Provincia a prendere in carico la nostra richiesta di intervento. La collaborazione istituzionale tra Comune e amministrazione provinciale è molto importante per costruire una programmazione condivisa, capace di sostenere e valorizzare le specificità del territorio”.

Molti i temi affrontati durante la visita del presidente Limatola, a partire dal futuro delle Province fino al ruolo che possono svolgere di supporto ai piccoli Comuni.

“Pitigliano è una delle perle del nostro territorio – commenta il presidente Francesco Limatola –, un comune straordinariamente bello che tuttavia soffre della distanza dai principali centri. Il ruolo di coordinamento e supporto della Provincia diventa quindi fondamentale. Rispetto alla viabilità, i prossimi interventi previsti sono la bitumatura di alcuni tratti sulla Strada Regionale Maremmana (200mila euro) e sulla Strada Provinciale 4 Pitigliano-Santa Fiora (100mila euro). Abbiamo inoltre accolto le richieste del Comune prendendo l’impegno nell’ambito dell’accordo quadro, che è in dirittura di arrivo, per sistemare la Pitigliano-Farnese. Appena le condizioni meteo lo permetteranno faremo i lavori su questa strada. Poi abbiamo parlato dei lavori alla palestra dell’istituto scolastico ‘Zuccarelli’, finanziati con i fondi del Pnrr. L’intervento, dopo alcuni problemi iniziali, è ripartito e si concluderà entro il 30 giugno, come previsto dalle scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.