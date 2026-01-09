Contributi per eventi sportivi a Grosseto: ecco il bando del Comune dedicato ad associazioni e società

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha indetto per l’anno 2026 un bando pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno dell’organizzazione di eventi sportivi sul territorio comunale.

Potranno partecipare associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) iscritte al Coni, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, con sede nel Comune di Grosseto o, se con sede in altri Comuni, che realizzino eventi nel territorio comunale o promuovano l’immagine della città.

Il bando

Il bando finanzia ogni tipo di evento sportivo, con particolare attenzione alla promozione dello sport, alla socializzazione e alla valorizzazione del territorio, dei suoi spazi e delle tradizioni locali. Il Comune mette a disposizione complessivamente 25.000 euro; il contributo può coprire fino all’80% dei costi dell’iniziativa e, su richiesta, è possibile ricevere un anticipo del 50%.

I progetti saranno valutati da una commissione tecnica in base alla qualità e alla rilevanza dell’iniziativa, alla capacità di valorizzare il territorio, all’adeguatezza del budget e all’esperienza dei soggetti proponenti. Al termine della valutazione sarà stilata una graduatoria e i contributi saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande devono essere presentate entro le ore 14.00 del 29 gennaio 2026, utilizzando l’apposita modulistica, preferibilmente via Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, oppure tramite raccomandata A/R o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Grosseto, in piazza Duomo n. 1; le domande oltre il termine non saranno considerate.

I beneficiari dovranno utilizzare il contributo esclusivamente per l’iniziativa finanziata, indicare in tutta la comunicazione e promozione la dicitura “con il contributo del Comune di Grosseto” e presentare la rendicontazione delle spese entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento.

Il modulo per partecipare al bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Grosseto.