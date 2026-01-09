Centro di raccolta rifiuti: nuovo orario per migliorare il servizio ai cittadini

Manciano (Grosseto). È stato aggiornato l’orario di apertura del centro di raccolta comunale a Manciano, nell’ambito di un più ampio percorso di miglioramento e riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti. La variazione è stata definita per rendere il centro più accessibile e rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini, incentivando comportamenti corretti e responsabili nel conferimento dei materiali.

I giorni e gli orari

Il centro di raccolta resta aperto la mattina, dalle 10.00 alle 12.00, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, mentre rimane chiuso il giovedì e la domenica.

La principale novità riguarda l’introduzione di una fascia di apertura aggiuntiva il sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, pensata per agevolare in particolare chi, per motivi di lavoro o organizzativi, non riesce a usufruire del servizio durante la settimana.

«Invitiamo i cittadini a utilizzare il centro di raccolta per il conferimento dei rifiuti – dichiara l’assessore all’ambiente Daniela Vignali – e a non abbandonare materiali, soprattutto rifiuti ingombranti, accanto alle postazioni stradali. Il corretto utilizzo dei servizi è fondamentale per il decoro del territorio e per garantire un sistema di raccolta efficiente e sostenibile».

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che conferire i rifiuti al centro di raccolta consente di beneficiare di uno sconto sulla bolletta Tari, calcolato in base alla quantità e alla qualità dei materiali differenziati conferiti. Un meccanismo pensato per premiare i comportamenti virtuosi e promuovere una cultura della responsabilità ambientale.

Il Comune di Manciano rinnova l’invito alla collaborazione di tutta la cittadinanza, sottolineando come il rispetto delle regole e l’utilizzo corretto dei servizi disponibili rappresentino un beneficio concreto per l’ambiente, il decoro urbano e l’intera comunità.