Nasce il comitato provinciale dell’Unione pro loco d’Italia: assemblea costitutiva in sala Pegaso

Grosseto. Dopo un lungo percorso, sotto il coordinamento di Simona Santi, consigliere regionale dell’Unpli, arriva un passo fondamentale per le pro loco dell’area grossetana: domenica 11 gennaio, alle 15, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, si terrà l’assemblea costitutiva del comitato provinciale dell’Unpli (Unione nazionale pro loco d’Italia), segnando così la nascita ufficiale dell’organismo di coordinamento che riunirà le pro loco della provincia di Grosseto.

Durante l’assemblea, i rappresentanti delle pro loco saranno chiamati a votare per l’approvazione dello statuto e per l’elezione degli organi direttivi che guideranno il comitato nel prossimo mandato.

“La costituzione del comitato provinciale rappresenta un momento di svolta per le associazioni locali – dichiara Simona Santi –. Nel rispetto dei valori dell’Unpli, l’obiettivo principale è creare una rete solida, capace di lavorare per e con le pro loco, rappresentando in modo unitario il territorio nelle istituzioni, fornendo assistenza e promuovendo sinergie per lo sviluppo di tutta l’area. Le pro loco sono custodi del territorio per tutta la provincia, ma in particolare per i piccoli borghi. Sono composte da volontari che dedicano tempo e passione alla tutela delle tradizioni e alla valorizzazione del patrimonio”.