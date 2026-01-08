Home CronacaMaltempo: allerta gialla per pioggia e vento, arancione per mareggiate
Maltempo: allerta gialla per pioggia e vento, arancione per mareggiate

Le previsioni per venerdì 9 gennaio

di Redazione
Grosseto. A partire dal pomeriggio di domani, venerdì 9 gennaio, possibilità di locali temporali sulla Toscana centro-settentrionale, dalla Garfagnana fino al Valdarno superiore, accompagnati fin dalle prime ore della giornata da forti raffiche di venti di libeccio-ponente sulla costa centro-settentrionale e sull’Elba. Il mare risulterà da agitato a molto agitato a nord dell’Elba, molto mosso altrove.

Per queste zone, la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per l’intera giornata di domani, venerdì 9 gennaio, per vento e per mareggiate: in questo caso l’allerta diverrà di codice arancione a partire dalle ore 12. Inoltre, sempre per la giornata di domani, allerta di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 8 fino a mezzanotte.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

