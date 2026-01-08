Home AttualitàImprenditore grossetano muore a 54 anni
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Imprenditore grossetano muore a 54 anni

Confindustria Toscana Sud è in lutto per la scomparsa di Emanuele Bolzini

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Confindustria Toscana Sud si stringe alla famiglia di Emanuele Bolzini, scomparso improvvisamente oggi – giovedì 8 gennaio – a soli 54 anni. Lascia la moglie Sonia e il figlio Nicola.

Emanuele Bolzini, laureato in Scienze bancarie, era socio con Antonio Pugliese e Luca Tognoni dell’impresa “Pugliese & Benelli Snc” che ha sede a Grosseto: il padre, Edoardo, ne era stato uno dei fondatori. Lavorava con grande passione in azienda fin dalla giovane età e si occupava degli approvvigionamenti e della gestione del magazzino.

“Pugliese & Benelli” è nata negli anni Cinquanta come officina meccanica e nel tempo è diventata l’impresa leader per interventi sui veicoli industriali, occupandosi di rettifiche e manutenzioni motoristiche; dal 2017 è anche concessionaria Iveco.

«Tutti noi – dichiarano i soci, i collaboratori della Pugliese & Benelli e gli associati di Confindustria Toscana Sud con il presidente della delegazione di Grosseto, Andrea Fratoni – ricordiamo Emanuele Bolzini come una persona generosa, felice, appassionata del lavoro e soprattutto della sua famiglia, alla quale siamo vicini in questo momento di dolore».

Nella foto: Emanuele Bolzini

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Maltempo: allerta gialla per pioggia e vento, arancione...

Nasce il comitato provinciale dell’Unione pro loco d’Italia:...

“Attraversare Auschwitz. Percorsi di memoria attiva”: l’Isgrec organizza...

“Alieni” della natura e progetto sul falco pescatore:...

“Angeli – Espressioni d’arte in mostra”: alle Clarisse...

“Scriabin Concert Series”: piano recital di Alessandro Capone...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: