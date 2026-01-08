Imprenditore grossetano muore a 54 anni

Grosseto. Confindustria Toscana Sud si stringe alla famiglia di Emanuele Bolzini, scomparso improvvisamente oggi – giovedì 8 gennaio – a soli 54 anni. Lascia la moglie Sonia e il figlio Nicola.

Emanuele Bolzini, laureato in Scienze bancarie, era socio con Antonio Pugliese e Luca Tognoni dell’impresa “Pugliese & Benelli Snc” che ha sede a Grosseto: il padre, Edoardo, ne era stato uno dei fondatori. Lavorava con grande passione in azienda fin dalla giovane età e si occupava degli approvvigionamenti e della gestione del magazzino.

“Pugliese & Benelli” è nata negli anni Cinquanta come officina meccanica e nel tempo è diventata l’impresa leader per interventi sui veicoli industriali, occupandosi di rettifiche e manutenzioni motoristiche; dal 2017 è anche concessionaria Iveco.

«Tutti noi – dichiarano i soci, i collaboratori della Pugliese & Benelli e gli associati di Confindustria Toscana Sud con il presidente della delegazione di Grosseto, Andrea Fratoni – ricordiamo Emanuele Bolzini come una persona generosa, felice, appassionata del lavoro e soprattutto della sua famiglia, alla quale siamo vicini in questo momento di dolore».

Nella foto: Emanuele Bolzini