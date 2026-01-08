Home AmiataLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma martedì 13 gennaio

Castell’Azzara (Grosseto). Martedì 13 gennaio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Castell’Azzara per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in via del Poggetto.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 9 alle 12.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di Castell’Azzara. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: