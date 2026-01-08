“Attraversare Auschwitz. Percorsi di memoria attiva”: l’Isgrec organizza un incontro

Grosseto. Venerdì 16 gennaio, alle 17, nella fiblioteca “F. Chioccon” dell’Isgrec (alle Cittadella dello studente di Grosseto), si terrà il secondo incontro del ciclo “Le ferite della storia: i genocidi del Novecento”, dal titolo “Attraversare Auschwitz. Percorsi di memoria attiva”.

Ilaria Cansella (Isgrec) dialogherà con Silvia Bencini e Luca Bravi, a partire dal loro volume “Auschwitz: percorsi di memoria attiva. Luoghi e oggetti tra passato e presente” (FrancoAngeli 2025), che descrive percorsi educativi della memoria, a partire dalla proposta di «attraversare Auschwitz», non limitandosi a visitarlo, ma trasformandolo da monumento cristallizzato a strumento di formazione.

Gli autori delineano un modello formativo che – attraverso luoghi e oggetti come ponte tra passato e presente – può essere applicato a qualsiasi altro luogo di memoria. In questo processo rigenerativo di tante storie da conoscere, riconoscere e raccontare, la narrazione della morte ha sempre l’obiettivo di riconnettersi ad una possibilità data alla vita; per imparare la «lezione» di Auschwitz, del Ruanda, di Srebrenica, fino ai conflitti di oggi, fino alle spiagge di Cutro e di Lampedusa; senza dover dichiarare tutto identico ad Auschwitz, ma alla ricerca di una pedagogia delle memorie, motore di confronto educativo e di democrazia nel presente.

Informazioni: Isgrec | tel. 0564.415219 | e-mail segreteria@isgrec.it | sito www.isgrec.it.