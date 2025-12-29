Perdita d’acqua, intervento di riparazione urgente: possibili disagi, attivata un’autobotte

Grosseto. Oggi (29 dicembre) AdF è al lavoro in via Salvo D’Acquisto a Bagno di Gavorrano per un intervento di manutenzione urgente sulla dorsale per Scarlino, finalizzato alla riparazione di una perdita.

La sindaca di Gavorrano ha seguito costantemente fin dall’inizio, insieme ai tecnici di Acquedotto del Fiora, la problematica emersa nei giorni scorsi e aggravatasi repentinamente, lavorando congiuntamente per monitorare la situazione e provvedere il prima possibile ad intervenire per risolvere la criticità, la cui riparazione risulta particolarmente complessa.

I lavori non possono essere eseguiti ad acqua aperta, pertanto verrà chiuso il flusso idrico alle 15.30, determinando possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Scarlino capoluogo e nelle località Scarlino Scalo, Col di Sasso, la Pieve, le Case, zona campo sportivo, zona Aurelia nel comune di Scarlino. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, nella nottata. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Per la località Scarlino Scalo sarà attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento a partire dalle 17.30 di oggi 29 dicembre in piazza Agresti, presso il parcheggio della Coop.

Il tratto di condotta interessato dalla riparazione odierna è una tubazione che lavora ad alte pressioni e quindi molto sollecitata, per cui più soggetta a criticità: AdF sta monitorando la situazione e valutando le possibili soluzioni da adottare per ridurre le pressioni nella condotta e conseguentemente la possibilità di eventuali rotture.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.