Bilancio di previsione e Documento unico di programmazione: via libera dal Consiglio comunale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e il Dup, Documento unico di programmazione. I due atti sono stati presentati dall’assessore Susanna Lorenzini.

«Ho chiesto di esporre in un unico intervento i due punti all’ordine del giorno – dichiara l’assessore Lorenzini –, perché il Dup e il ilancio sono documenti non separabili nella sostanza. Il Dup è la mente, definisce gli obiettivi strategici e operativi, ciò che vogliamo fare. È lo strumento programmatorio che stabilisce criteri e risorse che poi vengono declinati nel bilancio di previsione, contiene tutti gli strumenti programmatori che sono già stati oggetto di precedenti deliberazioni del Consiglio, dal Piano triennale delle opere pubbliche al Piano delle alienazioni. Il bilancio è il braccio, stanzia le risorse finanziarie necessarie per realizzarli, ci dice con quali soldi possiamo realizzare i nostri obiettivi. Presentarli insieme permette di verificare immediatamente se quanto scritto nel Dup è effettivamente finanziato nel bilancio».

Andando nello specifico del bilancio di previsione, quello presentato è un documento che garantisce la stabilità finanziaria dell’Ente e la continuità dei servizi ai cittadini.

Per quanto riguarda le entrate correnti, per il 2026 prevede risorse per oltre 23 milioni di euro, derivanti principalmente da entrate tributarie, le più rilevanti delle quali sono l’Imu e l’imposta di soggiorno, e da entrate extratributarie quali le sanzioni per violazioni del Codice della Strada, i proventi dei parcheggi, della farmacia, della darsena.

Un dato da mettere in risalto è che non ci sono aumenti nella politica tariffaria.

Il fronte delle spese presenta una spesa corrente complessiva di circa 23 milioni di euro, destinata a garantire il funzionamento dell’ente e l’erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza. La spesa è relativa soprattutto al personale, che l’amministrazione ha cercato di valorizzare, e al rimborso dei prestiti (mutui), che si mantiene su livelli compatibili con le capacità finanziarie dell’ente e ampiamente al di sotto dei limiti di indebitamento. La spesa in conto capitale, destinata agli investimenti, prevede la copertura finanziaria degli interventi rivolti alla creazione e manutenzione del patrimonio comunale, alle infrastrutture, alla sicurezza e alla riqualificazione urbana. Questa cifra è molto alta grazie ai cantieri Pnrr che entreranno nella loro fase cruciale di realizzazione e rendicontazione.

«Dall’analisi dei dati – spiega l’assessore Lorenzini – emerge la capacità del bilancio di garantire l’equilibrio tra tutte le risorse in entrata e le spese programmate. Il bilancio di previsione 2026–2028 è un bilancio realistico, equilibrato e sostenibile, che garantisce la continuità dei servizi, tutela la stabilità finanziaria e consente di programmare investimenti a beneficio della comunità. È un documento che coniuga rigore contabile e attenzione alle esigenze del territorio. Ringrazio tutto il personale del Comune, la macchina amministrativa e tecnica, perché nessun progetto, nessuna idea potrebbe tradursi in realtà senza l’impegno di tutte le persone che lavorano nell’Ente, da chi opera negli uffici a chi è presente sul territorio».