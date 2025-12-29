Il medico lascia l’ambulatorio della frazione, il Comune: “Comportamento sconcertante”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). A gennaio 2026 il medico di base lascerà deliberatamente l’ambulatorio di Buriano.

«Sono veramente costernata e sconcertata di questo atteggiamento – dichiara il sindaco Elena Nappi – e non trovo condivisibile il comportamento di un medico che, attraverso scuse infondate relative all’inadeguatezza dei locali, sta scaricando su altri, in questo caso l’amministrazione, quella che è una sua responsabilità e volontà nel voler lasciare l’ambulatorio di Buriano. La mancanza di persiane alle finestre e di un condizionatore o stufette funzionanti per riscaldare le stanze è solo un pretesto. L’assessore Mucciarini ha incontrato la dottoressa per parlare della situazione di disagio manifestata, cercando di risolvere le problematiche, ma la stessa ha dichiarato di non voler tornare nell’ambulatorio di Buriano anche se rispristinato. Ha, infatti, dichiarato di avere pochi pazienti a Buriano e che nessuno di questi è anziano, pertanto tutti si possono tranquillamente spostare su Castiglione, pare questo il motivo che la spingerebbe a lasciare il servizio».