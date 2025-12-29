Home Castiglione della PescaiaIl medico lascia l’ambulatorio della frazione, il Comune: “Comportamento sconcertante”
Castiglione della PescaiaSaluteSalute Grosseto

Il medico lascia l’ambulatorio della frazione, il Comune: “Comportamento sconcertante”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 44 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). A gennaio 2026 il medico di base lascerà deliberatamente l’ambulatorio di Buriano.

«Sono veramente costernata e sconcertata di questo atteggiamento – dichiara il sindaco Elena Nappi e non trovo condivisibile il comportamento di un medico che, attraverso scuse infondate relative all’inadeguatezza dei locali, sta scaricando su altri, in questo caso l’amministrazione, quella che è una sua responsabilità e volontà nel voler lasciare l’ambulatorio di Buriano. La mancanza di persiane alle finestre e di un condizionatore o stufette funzionanti per riscaldare le stanze è solo un pretesto. L’assessore Mucciarini ha incontrato la dottoressa per parlare della situazione di disagio manifestata, cercando di risolvere le problematiche, ma la stessa ha dichiarato di non voler tornare nell’ambulatorio di Buriano anche se rispristinato. Ha, infatti, dichiarato di avere pochi pazienti a Buriano e che nessuno di questi è anziano, pertanto tutti si possono tranquillamente spostare su Castiglione, pare questo il motivo che la spingerebbe a lasciare il servizio».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Superenalotto: in Maremma centrato un “5” da oltre...

Riabilitazione: dal 29 dicembre attiva la prenotazione tramite...

Continuano gli eventi di Natale in paese e...

L’appello a donare: Avis e Comune sensibilizzano i...

Visite per persone con disabilità: percorsi sempre più...

I Babbi Natale di Avis e Admo a...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: