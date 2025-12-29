Home AmbienteLavori anti alluvione: manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica sui fossi
Lavori anti alluvione: manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica sui fossi

di Redazione
Grosseto. Si stanno concludento con nuovi interventi a Grosseto le attività del piano di bonifica 2025 del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Nelle zone della Trappola, Trappolaccia e Principina Terra, all’interno dell’unità idrografica Pianura Grossetana, sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria sui fossi Razzo, dei Molini e Morelle.

Le operazioni hanno riguardato la decespugliazione della vegetazione erbacea presente in eccesso nella sezione idraulica, così da assicurare il regolare deflusso delle acque e prevenire criticità durante il periodo invernale.

Gli interventi sono stati svolti nel rispetto delle direttive regionali per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna.

