Approvato il bilancio di previsione, l’assessore: “Equilibrio, servizi e visione per il futuro”

Manciano (Grosseto). Il Consiglio comunale del Comune di Manciano, nell’ultima seduta, ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, un documento che definisce le linee di programmazione economica e finanziaria dell’ente per il prossimo triennio.

Nel corso della seduta è stata inoltre ratificata la delibera di Giunta comunale n.245 del 25 novembre scorso, relativa all’ottenimento di un contributo statale per la videosorveglianza urbana. Con decreto del Ministero dell’Interno del 12 novembre scorso, il Comune di Manciano è infatti risultato beneficiario di un finanziamento pari a 58.759,08 euro, a fronte di un progetto complessivo da 113.759,08 euro, di cui 55.000 euro già inseriti in bilancio e finanziati attraverso l’avanzo di amministrazione.

Si tratta di un risultato significativo che consentirà di potenziare la sicurezza pubblica sul territorio: alcune telecamere saranno infatti collocate anche in punti strategici per il contrasto all’abbandono dei rifiuti. Il progetto definitivo dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla concessione del contributo e gli uffici comunali sono già al lavoro per individuare i siti più idonei, in collaborazione con la società in house Netspring, che curerà la predisposizione tecnica del progetto. Parallelamente, è stato sostanzialmente predisposto anche il Regolamento sulla videosorveglianza, attualmente al vaglio del garante della protezione dei dati incaricato dal Comune.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione, il documento è stato costruito garantendo il pareggio complessivo e il mantenimento degli equilibri, con l’obiettivo di assicurare la copertura di tutte le spese, mantenere invariate le principali aliquote fiscali e rafforzare i servizi, in particolare quelli rivolti al sociale, ai giovani e alle fasce più fragili della popolazione.

Tra gli elementi qualificanti figurano la conferma delle aliquote Imu, l’assenza di nuove alienazioni patrimoniali nel triennio e una programmazione degli investimenti che punta sul miglioramento della viabilità, sulla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e sulla qualità dei servizi, senza ricorrere a nuovo indebitamento.

«Si tratta di un bilancio di previsione lungimirante che guarda al futuro – dichiara il vicesindaco e assessore al bilancio Roberto Bulgarini –. Nel triennio siamo riusciti a coprire tutte le spese, a mantenere invariate le tasse e a migliorare i servizi per i cittadini, specialmente sul sociale. Un equilibrio importante. Il punto relativo al bilancio è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza e due astensioni da parte della minoranza, confermando la solidità e la sostenibilità della programmazione economica dell’amministrazione comunale».