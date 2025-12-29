Una nuova Rsa nella frazione: garantirà oltre 70 posti di lavoro

Campagnatico (Grosseto). Il Consiglio comunale di Campagnatico, riunitosi oggi, ha deliberato l’approvazione della variante urbanistica di iniziativa privata che consentirà la realizzazione di una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) per anziani non autosufficienti ad Arcille.

Si tratta di un atto fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dall’assessore all’urbanistica e vicesindaco Alessandro Ulmi, che permetterà di dotare il territorio comunale di una struttura di elevata valenza sociale, in grado di rispondere in maniera concreta ai crescenti bisogni assistenziali della popolazione anziana, non solo di Campagnatico, ma dell’intera area provinciale.

La nuova Rsa sorgerà su una superficie complessiva di circa 4.000 metri quadrati, articolata su due piani, e potrà accogliere 80 posti letto. La struttura sarà realizzata secondo i più elevati standard qualitativi, sia dal punto di vista sanitario che assistenziale.

«La struttura – ha dichiarato Ulmi – garantirà prestazioni mediche di altissimo livello e offrirà servizi integrativi, ricreativi, di intrattenimento e di cura della persona. Non una semplice casa di riposo, ma una struttura moderna e funzionale, concepita come un vero e proprio resort assistenziale: camere singole o doppie dotate di impianti per la distribuzione dei gas medicali, refettorio, parrucchiere, cappella, sale ricreative e palestra».

Il progetto

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un parco verde alberato, pensato come spazio di socialità e benessere per gli ospiti, oltre a aree di parcheggio dedicate per il personale e i visitatori. Sono previsti interventi di adeguamento e miglioramento della viabilità circostante, al fine di garantire una migliore accessibilità e sicurezza dell’area.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti ambientali e alla sostenibilità: la struttura sarà dotata di pannelli solari per la produzione di energia rinnovabile e di un sistema di trattamento delle acque reflue, in linea con le normative vigenti e con una visione di sviluppo responsabile e attento all’ambiente.

Dal punto di vista economico e occupazionale, l’intervento rappresenta un investimento di assoluto rilievo per il territorio. Una volta a regime, la Rsa potrà garantire tra i 70 e gli 80 posti di lavoro, tra personale sanitario, socio-assistenziale, amministrativo e addetti ai servizi, generando al contempo un indotto positivo per le attività locali.

Anche le tempistiche di realizzazione risultano particolarmente contenute: dalla cantierizzazione dell’area alla conclusione dei lavori sono previsti circa 18 mesi complessivi, consentendo così di rendere la struttura operativa in tempi rapidi.

«Sono orgoglioso – ha proseguito il vicesindaco Ulmi – di questo importante percorso che arricchirà Campagnatico e l’intera provincia di Grosseto di una struttura strategica sotto il profilo sociale, sanitario ed economico, alla quale potranno fare riferimento anche cittadini provenienti da altri comuni. Desidero ringraziare in modo particolare gli uffici tecnici del Comune di Campagnatico per il prezioso lavoro svolto con competenza, impegno e continuità nell’arco di circa tre anni, un percorso complesso che ha richiesto attenzione, professionalità e capacità di coordinamento».

Ulmi ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Consiglio comunale per la sensibilità e la visione dimostrate, al sindaco Elismo Pesucci per il costante supporto politico e amministrativo, agli uffici della Regione Toscana per la collaborazione istituzionale e alla società Sereni Orizzonti di Udine, realtà di primo piano a livello nazionale nella gestione di strutture socio-sanitarie, con oltre 70 Rsa attive in tutta Italia, per aver scelto di investire nel Comune di Campagnatico, credendo nelle potenzialità del territorio e nella qualità del progetto.