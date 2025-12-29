Abbattimento di 215 alberi: Grosseto al centro invia atto di significazione e diffida al Comune ​

Grosseto. L’associazione Grosseto al centro rende noto che è stato trasmesso al Comune di Grosseto un atto di significazione e diffida, ovvero una formale contestazione con cui si chiede al Comune di riesaminare le proprie decisioni prima che producano effetti irreversibili. L’iniziativa è relativa al piano di abbattimento di 215 alberi pubblici approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 343/2025.
L’invio dell’atto si è reso necessario a seguito della mancata risposta a una formale richiesta di incontro urgente rivolta all’assessore competente ormai più di due mesi fa, finalizzata a un confronto preventivo e costruttivo sulle scelte adottate. In assenza di riscontro e di disponibilità al dialogo istituzionale, Grosseto al centro ha ritenuto doveroso formalizzare le proprie osservazioni e richieste attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.
L’atto di significazione e diffida, redatto a seguito di un’approfondita analisi tecnica e documentale, evidenzia criticità istruttorie, procedurali e di merito, tra cui l’assenza di una valutazione comparativa delle alternative all’abbattimento e una motivazione ritenuta non proporzionata rispetto agli obiettivi dichiarati, e sollecita l’amministrazione comunale a:
- rivalutare le decisioni assunte;
- sospendere cautelativamente gli abbattimenti;
- garantire trasparenza, partecipazione e corretto bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti.
All’interno del documento sono richiamate perizie e controperizie tecniche, atti amministrativi e studi scientifici che pongono seri interrogativi sull’opportunità e sulla proporzionalità degli interventi programmati. Vi si richiama inoltre il bilancio complessivo del rischio per la salute pubblica, mettendo a confronto i rischi connessi alla caduta degli alberi con quelli, ampiamente documentati, derivanti dall’aumento delle temperature urbane, sottolineando come il contributo degli alberi maturi alla mitigazione delle isole di calore urbane sia oggi riconosciuto come un fattore determinante nella riduzione della mortalità legata alle ondate di caldo.
«A fronte di un numero molto limitato di decessi riconducibili alla caduta di alberi (meno di 10 all’anno) – commenta Matteo Della Negra per Grosseto al centro -, le ondate di calore causano in Italia ogni anno migliaia di morti, come attestato da studi epidemiologici nazionali e internazionali. Gli alberi urbani contribuiscono in modo determinante a mitigare tali effetti. Senza negare l’importanza della sicurezza, riteniamo che le politiche pubbliche debbano basarsi su una valutazione proporzionata e complessiva dei rischi, inclusi quelli sanitari legati alle ondate di calore».
«Il nostro obiettivo – prosegue Della Negra – non è lo scontro, ma la tutela dell’interesse pubblico, del patrimonio arboreo e della qualità della vita dei grossetani. Chiediamo scelte motivate, fondate su istruttorie complete e aperte al confronto».
Il Comune di Grosseto ha dieci giorni per fornire un riscontro scritto e motivato. La documentazione è resa integralmente accessibile tramite i link indicati nell’atto, che può essere letto sul sito https://www.grossetoalcentro.it al seguente link: http://www.grossetoalcentro.it/wp-content/uploads/2025/12/ATTO_DI_SIGNIFICAZIONE_E_DIFFIDA_215_alberi_Grosseto.pdf
Grosseto al centro continuerà a seguire la vicenda con attenzione, auspicando un dialogo responsabile e trasparente da parte dell’amministrazione comunale.