Abbattimento di 215 alberi: Grosseto al centro invia atto di significazione e diffida al Comune ​

Grosseto. L’associazione Grosseto al centro rende noto che è stato trasmesso al Comune di Grosseto un atto di significazione e diffida, ovvero una formale contestazione con cui si chiede al Comune di riesaminare le proprie decisioni prima che producano effetti irreversibili. L’iniziativa è relativa al piano di abbattimento di 215 alberi pubblici approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 343/2025.

​L’invio dell’atto si è reso necessario a seguito della mancata risposta a una formale richiesta di incontro urgente rivolta all’assessore competente ormai più di due mesi fa, finalizzata a un confronto preventivo e costruttivo sulle scelte adottate. In assenza di riscontro e di disponibilità al dialogo istituzionale, Grosseto al centro ha ritenuto doveroso formalizzare le proprie osservazioni e richieste attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.

L’atto di significazione e diffida, redatto a seguito di un’approfondita analisi tecnica e documentale, evidenzia criticità istruttorie, procedurali e di merito, tra cui l’assenza di una valutazione comparativa delle alternative all’abbattimento e una motivazione ritenuta non proporzionata rispetto agli obiettivi dichiarati, e sollecita l’amministrazione comunale a: