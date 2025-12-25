Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Gavorrano (Grosseto). Lunedì 29 dicembre AdF sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento sulla rete idrica in via Bandi, nella frazione di Filare.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 11 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico, via delle Scuole, via Matteotti, via Piave, via Nenni, via S. Giuliano Martire, via della Palestra, via S. Carlo e via Veneto, dal civico 2 al 28. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.