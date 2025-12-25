Home Colline MetallifereLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma lunedì 29 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 9 views

Gavorrano (Grosseto). Lunedì 29 dicembre AdF sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento sulla rete idrica in via Bandi, nella frazione di Filare.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 11 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico, via delle Scuole, via Matteotti, via Piave, via Nenni, via S. Giuliano Martire, via della Palestra, via S. Carlo e via Veneto, dal civico 2 al 28. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Bilancio, Scarlino nel cuore: “Abbiamo votato contro, nessuna...

Festività: le variazioni ai servizi di Sei Toscana...

Una carezza morbida per l’Oncologia: Insieme in Rosa...

Il Consiglio comunale approva il bilancio, sindaco e...

Babbo Natale in visita alla casa di riposo...

Approvati Dup e bilancio di previsione: “L’Unione rafforza...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: