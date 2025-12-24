I Babbi Natale di Avis e Admo a trovare bambini e anziani

Grosseto. E’ stata una viglia di Natale come da alcuni anni è tradizione per Avis e Admo, i cui rispettivi presidenti, Carlo Sestini e Fausto Brandi, hanno indossato l’abito di Babbo Natale e accompagnati dall’elfo Barbara e dal Cuore Rosso di Avis, hanno prima fatto visita ai bambini ricoverati nella Pediatria del Misericordia e del Pronto Soccorso pediatrico, dove sono stati accolti dal personale medico e infermieristico e da una rappresentanza della direzione, per poi portare il loro calore agli ospiti della Rsa di via Ferrucci.

Qui, accolti dall’assessore al sociale Carla Minacci, hanno intrattenuto gli anziani con i canti della soprano Francesca Giorgi e con la simpatia di Luciana Pollini alias Argia, che non ha voluto assolutamente mancare a questo appuntamento.

“Riteniamo – spigano Sestini e Brandi – che questo sia il modo migliore per salutare chi si trova a vivere un momento difficile nelle corsie del nostro ospedale o chi invece, nella parte finale della propria vita, vive la percezione del distacco dal resto della società. Far sorridere, emozionare e portare un seppur fugace momento di calore del Natale ci riempie di gioia e dà un senso anche a questa importante ricorrenza, sempre più stritolata dal consumismo e dalla futilità, facendo emergere i valori veri della solidarietà e del sostegno a chi vive la sofferenza fisica e morale”.