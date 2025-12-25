Auto esce di strada, illesa una donna

Manciano (Gr) – Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco Volontari di Manciano sono intervenuti per un incidente stradale sulla Strada Provinciale 74, in direzione Pitigliano.

L’incidente ha coinvolto un’auto condotta da una donna che, al momento dell’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, era già uscita autonomamente dal veicolo. La conducente non ha riportato ferite e non si è resa necessaria l’assistenza sanitaria.

Sul posto era presente anche la Polizia Municipale di Manciano per i rilievi e la gestione della viabilità.