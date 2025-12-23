Home Colline del Fiora“Provincia in Comune”: il presidente Limatola ha fatto tappa a Manciano
Nel 2026 lavori sulla S.P. Follonata e sulla S.P Scansanese

Manciano (Grosseto). Si è svolto lunedì 22 dicembre a Manciano un nuovo incontro della “Provincia in Comune”, nel corso del quale il presidente Limatola ha illustrato gli investimenti previsti nel 2026 sulla viabilità nel territorio comunale, in particolare l’accordo quadro per il rifacimento delle pavimentazioni stradali della S.P. 159 Scansanese e sulla S.P. 10 Follonata – zona Saturnia, per un importo complessivo di 500 mila euro e poi l’ultimazione dei cantieri aperti per il ponte sul torrente Pontelungo, e l’ultimazione dell’intervento di adeguamento sismico e funzionale del ponte sul Magione.

Continueremo a lavorare insieme ai Comuni per definire le priorità degli interventi e garantire opere utili e necessarie per la comunità – afferma il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola. La nostra volontà è quella di rafforzare il dialogo tra Provincia e Comuni, puntando a una programmazione efficace e condivisa”.

“L’incontro con il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola e il vicepresidente Valentino Bisconti – commenta il vicesindaco di Manciano, Roberto Bulgarini è stato estremamente positivo e costruttivo. Abbiamo affrontato temi centrali per il nostro territorio, a partire dalla viabilità e in particolare la strada provinciale della Follonata, che necessita di interventi di manutenzione, fino alle questioni legate alla scuola, al sociale e alla sanità. Il confronto ha permesso di condividere obiettivi e prospettive comuni, rafforzando una collaborazione istituzionale fondamentale per dare risposte concrete ai cittadini. Ringrazio il presidente Limatola e il vicepresidente Bisconti per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso le esigenze della comunità di Manciano”.

