Pioggia, neve e vento: allerta meteo di codice giallo, ecco dove

Grosseto. Condizioni meteo in ulteriore peggioramento sulla Toscana. Dal tardo pomeriggio di oggi, martedì, e per tutta la giornata di domani, mercoledì, piogge anche a carattere di rovescio, a tratti insistenti sulle zone appenniniche orientali della regione.

Per domani attese anche nevicate sull’Appennino, in particolare sui versanti emiliani e romagnoli, fino agli 800-900 metri.

Pioggia e neve saranno accompagnati, dalla tarda mattinata di domani, da forti raffiche di vento di Grecale (Nord-Est), in pianura, sulla costa, in Arcipelago e sulle zone collinari e appenniniche.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore sulle isole dell’Arcipelago e sull’Appennino orientale valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 24 dicembre.

Codice giallo anche per rischio neve sui versanti appenninici emiliani e romagnoli e per vento nel Valdarno inferiore e nel bacino del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, con validità dalle 12 alla mezzanotte di domani, mercoledì 24 dicembre.

La Sala operativa fa inoltre sapere che domani, mercoledì 24 dicembre, sarà valutata la possibilità di innalzare la criticità per rischio idrogeologico nelle zone nord orientali della regione qualora le previsioni confermino la persistenza delle precipitazioni per la seconda parte della giornata.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.