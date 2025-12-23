Musica, presepe vivente, teatro e tombola: ecco i prossimi eventi natalizi in città

Follonica (Grosseto). Continuano i festeggiamenti per Natale a Follonica.

Domani, mercoledì 24 dicembre, a partire dalle 17, per le vie del centro ci sarà la parata in musica, con la collaborazione di Radio Diffusione Follonica.

Si prosegue sabato 27 dicembre con il presepe vivente, in collaborazione con il rione Cassarello, dalle 17.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Domenica 28 dicembre, alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda, andrà in scena “Sillabe de… La Traviata” con la voce narrante di Mario Menicagli. Regia di Nicola Fanucchi. Ingresso a pagamento.

Il biglietto può essere acquistato on line oppure presso il botteghino del Teatro Fonderia Leopolda ogni sabato dalle 15.00 alle 19.00. Costo dei biglietti: 12.00 euro intero, 10,00 euro ridotto; per gli abbonati della stagione teatrale il costo è di 8,00 euro. Per informazioni e prenotazioni: cell. 393.9397733.

Martedì 30 dicembre, divertimento e tanti premi per i più piccoli (dai 6 ai 12 anni) con la tombola in biblioteca, dalle 17. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione, gratuita, contattando il numero 0566.59246, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.50 e dalle 14.00 alle 19.00 (mercoledì pomeriggio chiuso), sabato dalle 9.15 alle 12.45.