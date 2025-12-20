Stefano Brocchetta verso le Olimpiadi del 2028: il Comune al suo fianco

Scarlino (Grosseto). Nei giorni scorsi, nella sala consiliare del Comune di Scarlino, si è svolto un incontro dedicato a Stefano Brocchetta, arciere e sergente maggiore dell’Esercito italiano, protagonista di una storia sportiva e umana di grande valore.

All’appuntamento erano presenti il sindaco Francesca Travison, il consigliere comunale con delega allo sport, Diego Radi, e la compagnia arcieristica Gherardo Leonardo D’Appiano di Scarlino, affiliata alla Federazione italiana tiro con l’arco e al Coni.

Stefano Brocchetta, 37 anni, residente a Rosignano, padre di due figli, dopo un grave infortunio sul lavoro avvenuto durante un’esercitazione con il paracadute, che non gli consente più di camminare, ha scelto di rimettersi in gioco attraverso lo sport. Con grande forza fisica e mentale si è dedicato al tiro con l’arco, disciplina che oggi pratica ad alti livelli agonistici, gareggiando con l’arco compound sia nelle competizioni indoor a 18 metri sia in quelle outdoor a 50 metri, insieme a tutti gli altri arcieri, alla pari, senza differenze, né preclusioni. Un percorso reso possibile dal modello inclusivo promosso dalla Federazione italiana tiro con l’arco.

Affidato dalla Federazione alle cure tecniche di Fabio Ticci, allenatore e presidente della compagnia Gherardo Leonardo D’Appiano, Brocchetta è seguito con grande attenzione anche in ambito nazionale. La Federazione ha riposto in lui aspettative importanti, in vista di un percorso di crescita che guarda con ambizione agli appuntamenti internazionali e alle Olimpiadi del 2028. All’incontro ha partecipato in videochiamata anche il presidente della Federazione Vittorio Polidori, a conferma dell’importanza del progetto sportivo.

Il sindaco Francesca Travison ha voluto incontrare personalmente l’atleta per conoscerne la storia e le esigenze.

«Stefano rappresenta un esempio straordinario di determinazione e capacità di trasformare una difficoltà enorme in una nuova opportunità di vita e di sport – dichiara –. Come amministrazione comunale vogliamo essere al suo fianco e sostenere, insieme alla compagnia arcieristica, ogni possibile percorso che gli consenta di allenarsi nelle migliori condizioni possibili».

Anche il consigliere comunale con delega allo sport Diego Radi ha sottolineato il valore del cammino intrapreso dall’atleta: «La storia sportiva di Stefano Brocchetta parla di inclusione, sacrificio e passione. È un orgoglio per il nostro territorio poter accompagnare un atleta che, con il suo impegno quotidiano, dà un messaggio positivo a tutta la comunità e in particolare ai più giovani».

L’incontro ha posto le basi per un lavoro condiviso che proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di individuare soluzioni utili ad adeguare le strutture di allenamento e sostenere concretamente il percorso sportivo di Stefano Brocchetta, accompagnandolo nel suo cammino verso le Olimpiadi del 2028, simbolo di resilienza e di sport senza barriere.