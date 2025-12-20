Abbandona pneumatici esausti in un bosco: beccato dai Carabinieri, patente sospesa

Grosseto. Prime applicazioni del nuovo regime di sanzioni accessorie per la condotta di abbandono di rifiuti effettuata mediante mezzi di trasporto.

I Carabinieri Forestale del Nucleo di Paganico, in un servizio di controllo del territorio nel Comune di Civitella Paganico, in località Cerrone, hanno osservato un veicolo che trasportava sul sedile del passeggero alcuni pneumatici.

Il veicolo ha accostato a bordo strada e il conducente ha scaricato gli pneumatici esausti gettandoli nel bosco. La pattuglia ha proceduto immediatamente con gli accertamenti di rito, applicando, oltre alle sanzioni già previste per l’abbandono di rifiuti, anche la sospensione della patente di guida per il conducente.

I militari hanno intimato inoltre al responsabile di recuperare gli pneumatici e procedere al loro smaltimento, come previsto dalla normativa di settore.

Si tratta del nuovo regime sanzionatorio che va a colpire i responsabili di condotte di abbandono di rifiuti effettuate mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto e che si aggiunge alle sanzioni di natura penale.

La Prefettura di Grosseto, autorità competente, ha decretato per il conducente del veicolo la sospensione della patente di guida per un periodo di 4 mesi e mezzo.