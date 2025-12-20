Home AttualitàManutenzione urgente del Fiora: possibili disagi in paese e nelle frazioni, attivata autobotte
Manutenzione urgente del Fiora: possibili disagi in paese e nelle frazioni, attivata autobotte

di Redazione
Scarlino (Grosseto). Per manutenzione urgente sulla dorsale di adduzione oggi, 20 dicembre, possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Scarlino e nelle località Scarlino scalo, Col di Sasso, la Pieve, le Case, zona del campo sportivo, zona dell’Aurelia.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, nella nottata.

Per Scarlino Scalo sarà attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento a partire dalle ore 14.30 di oggi in piazza Agresti, presso il parcheggio Coop.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

