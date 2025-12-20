Concerto di Natale della Corale Puccini: in Duomo protagonista anche il Coro Skeep

Grosseto. “Domani sera in duomo, al nostro entusiasmo plurisecolare si aggiungerà la ‘coralità in purezza’ del Coro Skeep, che rappresenta un vero e proprio distillato di gioia di vivere e di cantare, esempio puro di entusiasmo, tant’è vero che rimane sempre il dubbio su quante ‘eeee’ debbano usarsi per scrivere correttamente il nome del Coro… Skeeeeeeep!”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la Corale Puccini, protagonista domenica 21 dicembre, alle 21.15, nella Cattedrale di Grosseto, del concerto di Natale.

“Concerto da non perdere: eseguiremo all’inizio il Te Deum di Haydn, un vero gioiello musicale composto nel 1800, e poi ci accomoderemo nelle panche della Cattedrale, come attorno al focolare, a ringraziare e a raccontarci l’un l’altro il Natale con brani della tradizione polifonica classica e del Natale come declinato in varie parti del mondo – continua la nota -. Alla fine… con l’ingresso del Coro Skeep il ‘palco’ esploderà in una festa che, se sarai entrato nel giusto stato d’animo, non potrà non travolgerti di emozioni”.

Ingresso libero, saranno raccolte offerte per l’associazione Skeep.

“Ringraziamo il Capitolo della Cattedrale per l’ospitalità – termina il comunicato -. Le nostre attività, quest’anno, sono state in parte sostenute dalla Regione Toscana, dal Comune di Grosseto, dal Lions Club Host Grosseto, dai nostri preziosissimi volontari ed associati, senza i quali ben poco potremmo fare”.