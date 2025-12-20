Home AttualitàFalsi Sms: l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefoniche
Falsi Sms: l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefoniche

di Redazione
Grosseto. La Asl Toscana sud est segnala la diffusione di messaggi Sms ingannevoli inviati a nome di presunti “Uffici Cup – Centro unico primario”.

In tali comunicazioni si invita a contattare un numero di telefono che, tuttavia, non appartiene all’Azienda sanitaria. Si tratta con ogni probabilità di numeri truffa, attivati con lo scopo di sottrarre denaro a chi, in buona fede, dovesse richiamare.

L’Asl Toscana sud est invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri indicati, poiché non riconducibili ai propri servizi ufficiali.

