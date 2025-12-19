Home Colline del FioraValorizzazione degli archivi storici: il comune aderisce al progetto regionale
Valorizzazione degli archivi storici: il comune aderisce al progetto regionale

Il consigliere Bartolini: «Un investimento sulla memoria storica del territorio mancianese»

di Redazione
Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano aderisce al progetto regionale di valorizzazione e riordino degli archivi storici locali, promosso nell’ambito del Sistema documentario regionale e coordinato dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec).

Con una deliberazione della Giunta comunale, l’amministrazione ha deciso di partecipare al progetto che punta alla tutela, al riordino e all’inventariazione degli archivi storici dei Comuni aderenti, riconoscendone l’alto valore culturale e identitario per la comunità. Per l’anno 2025 è previsto un contributo di circa 3.000 euro, oltre alla messa a disposizione di personale comunale a supporto delle attività.

«L’adesione a questo progetto – dichiara il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolini rappresenta un investimento concreto sulla memoria storica del nostro territorio. Gli archivi comunali non sono solo documenti amministrativi, ma raccontano la vita, le trasformazioni e l’identità della nostra comunità nel tempo. Valorizzarli significa renderli accessibili, tutelarli e trasmetterli alle generazioni future».

«Grazie al lavoro svolto in collaborazione con Isgrec e con il Sistema documentario regionale – prosegue Bartolinisarà possibile recuperare e riordinare un patrimonio di grande importanza, garantendo standard scientifici e archivistici elevati. È un progetto che rafforza il ruolo della cultura come bene pubblico e strumento di conoscenza».

L’intervento si inserisce nel più ampio obiettivo regionale di consolidamento delle reti culturali e documentarie e consentirà anche al Comune di Manciano di contribuire attivamente alla salvaguardia della memoria storica locale, promuovendo al tempo stesso l’accesso all’informazione e alla ricerca.

