Valorizzazione degli archivi storici: il comune aderisce al progetto regionale

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano aderisce al progetto regionale di valorizzazione e riordino degli archivi storici locali, promosso nell’ambito del Sistema documentario regionale e coordinato dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec).

Con una deliberazione della Giunta comunale, l’amministrazione ha deciso di partecipare al progetto che punta alla tutela, al riordino e all’inventariazione degli archivi storici dei Comuni aderenti, riconoscendone l’alto valore culturale e identitario per la comunità. Per l’anno 2025 è previsto un contributo di circa 3.000 euro, oltre alla messa a disposizione di personale comunale a supporto delle attività.

«L’adesione a questo progetto – dichiara il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolini – rappresenta un investimento concreto sulla memoria storica del nostro territorio. Gli archivi comunali non sono solo documenti amministrativi, ma raccontano la vita, le trasformazioni e l’identità della nostra comunità nel tempo. Valorizzarli significa renderli accessibili, tutelarli e trasmetterli alle generazioni future».

«Grazie al lavoro svolto in collaborazione con Isgrec e con il Sistema documentario regionale – prosegue Bartolini – sarà possibile recuperare e riordinare un patrimonio di grande importanza, garantendo standard scientifici e archivistici elevati. È un progetto che rafforza il ruolo della cultura come bene pubblico e strumento di conoscenza».

L’intervento si inserisce nel più ampio obiettivo regionale di consolidamento delle reti culturali e documentarie e consentirà anche al Comune di Manciano di contribuire attivamente alla salvaguardia della memoria storica locale, promuovendo al tempo stesso l’accesso all’informazione e alla ricerca.