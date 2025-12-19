“Uno skatepark comunale nella frazione”: Asd Balance lancia la proposta

Follonica (Grosseto). Asd Balance ha presentato al Comune di Scarlino una proposta ufficiale nell’ambito del percorso partecipativo avviato per la formazione del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo, rispondendo all’avviso pubblico rivolto a cittadini, associazioni e imprese.

La proposta riguarda la realizzazione di uno skatepark comunale nell’area di Scarlino scalo, pensato come spazio sportivo, educativo e di aggregazione sociale, capace di rispondere alle esigenze delle giovani generazioni e di valorizzare una parte strategica del territorio comunale.

«Lo skateboarding è oggi uno sport olimpico, ma soprattutto uno strumento educativo e sociale – spiega Maciej Piotr Vella, presidente di Asd Balance –. Uno skatepark a Scarlino scalo potrebbe diventare un luogo vissuto quotidianamente, capace di favorire l’aggregazione, migliorare la sicurezza degli spazi pubblici e offrire nuove opportunità di sport e socialità a bambini, ragazzi e famiglie».

Secondo l’associazione, un intervento di questo tipo consentirebbe di agire su più leve strategiche: sport e salute, politiche giovanili, sicurezza urbana, riqualificazione degli spazi pubblici e capacità attrattiva del territorio. Uno skatepark moderno e ben progettato potrebbe infatti diventare un punto di riferimento non solo per Scarlino scalo, ma anche per l’intero comprensorio, favorendo iniziative, corsi ed eventi sportivi.

Asd Balance sottolinea positivamente il percorso di ascolto e partecipazione promosso dall’amministrazione comunale e conferma la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni nelle fasi di approfondimento e progettazione, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel campo dello sport e dell’educazione.

«Crediamo che investire su spazi come questo significhi investire nel futuro della comunità – conclude Vella – e che Scarlino scalo possa rappresentare il contesto ideale per sviluppare un progetto capace di unire sport, giovani e qualità dello spazio pubblico».