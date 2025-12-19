Concerto di Natale nella parrocchia del Ss. Crocifisso: protagonista Isabella Del Principe

Grosseto. Sarà un concerto di Natale ricco di emozioni e significato, quello che si terrà domenica 21 dicembre, alle 10, nella parrocchia del Ss. Crocifisso di Grosseto, luogo capace di accogliere il pubblico in un’atmosfera intima e raccolta, dove luce, architettura e silenzio favoriscono l’ascolto e la condivisione. Una chiesa che è anche cuore pulsante di spiritualità e comunità, ideale per amplificare il messaggio universale della musica natalizia.

Protagonista della matinée sarà Isabella Del Principe, cantante professionista di grande esperienza e versatilità, affermata nel panorama soul, gospel e jazz italiano. Nel corso della sua carriera ha calcato palcoscenici prestigiosi in Italia e all’estero, collaborando con artisti di fama nazionale e internazionale e partecipando a importanti produzioni discografiche, festival e programmi Rai.

Il repertorio sarà ispirato ai temi del Natale: pace, solidarietà, speranza e amore, valori universali di cui oggi si avverte un profondo bisogno, capaci di unire generazioni diverse in un momento di riflessione condivisa.

Accanto a Isabella Del Principe si esibiranno anche gli allievi di canto di Rockland, giovani e talentuosi, che hanno preparato brani suggestivi e fortemente a tema, frutto di un percorso formativo serio e appassionato.

L’evento segna la chiusura del calendario di Rockland 2025, un anno ricco di concerti, laboratori nelle scuole, conferenze e iniziative culturali, in attesa di celebrare nel 2026 il trentennale di Rockland.

Un concerto che è molto più di uno spettacolo: un incontro tra arte, comunità e valori, per vivere insieme il Natale attraverso la forza della musica.

Per informazioni: cell. 340.3782308