Home AttualitàIn Maremma c’è una nuova dottoressa: Virginia consegue la Laurea magistrale in Chimica analitica
AttualitàAttualità Colline MetallifereAttualità GrossetoColline Metallifere

In Maremma c’è una nuova dottoressa: Virginia consegue la Laurea magistrale in Chimica analitica

di Redazione
di Redazione

Massa Marittima (Grosseto). Ieri, giovedì 18 dicembre, all’Università di Pisa, nel Dipartimento di Chimica e Chimica industriale, Virginia Bindi, residente a Massa Marittima, ha conseguito la Laurea magistrale in Chimica analitica con la votazione di 110/110.

La laurea è arrivata al termine di un lungo lavoro di ricerca scientifica svolto in laboratorio, culminata con una tesi dal titolo: “Sviluppo e validazione di un metodo analitico MEPS-UHPLC-MS/MS per la determinazione di peptidi in campioni di saliva”.

Una ricerca che apre nuove frontiere in campo chimico e medico per l’individuazione precoce di patologie cardiache e renali.

Grande la soddisfazione della famiglia, degli amici e dei colleghi di Virginia.

