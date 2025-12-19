Solidarietà a Natale: Comune e Camst regalano pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

Grosseto. In occasione delle festività natalizie, Camst ha rinnovato il proprio impegno verso la comunità avviando la consegna di dieci pacchi alimentari contenenti beni di prima necessità destinati a famiglie bisognose segnalate dall’amministrazione comunale.

“Un’iniziativa – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla gentilezza Angela Amante – che vuole essere un gesto di umanità, ma anche un aiuto concreto per chi ha bisogno, per i più fragili: la solidarietà è una linea di condotta che deve accompagnarci ogni giorno, a maggior ragione deve farlo in periodi come quello delle feste”.

Alla consegna ha partecipato anche Jessica Serini, direttrice della Camst area Sud, che ha ribadito il valore della collaborazione tra istituzioni e imprese per creare una rete solidale sul territorio.

Foto di archivio