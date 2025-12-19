Home AttualitàSolidarietà a Natale: Comune e Camst regalano pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Solidarietà a Natale: Comune e Camst regalano pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 29 views

Grosseto. In occasione delle festività natalizie, Camst ha rinnovato il proprio impegno verso la comunità avviando la consegna di dieci pacchi alimentari contenenti beni di prima necessità destinati a famiglie bisognose segnalate dall’amministrazione comunale.

“Un’iniziativa – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla gentilezza Angela Amanteche vuole essere un gesto di umanità, ma anche un aiuto concreto per chi ha bisogno, per i più fragili: la solidarietà è una linea di condotta che deve accompagnarci ogni giorno, a maggior ragione deve farlo in periodi come quello delle feste”.

Alla consegna ha partecipato anche Jessica Serini, direttrice della Camst area Sud, che ha ribadito il valore della collaborazione tra istituzioni e imprese per creare una rete solidale sul territorio.

Foto di archivio 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Bilancio regionale, Rossi: “Ottimo lavoro di Minucci, approvati...

Regione, approvato il bilancio: ecco gli investimenti in...

Comuni montani, Termine: “La riforma rischia di colpire...

Concerto di Natale nella parrocchia del Ss. Crocifisso:...

“Uno skatepark comunale nella frazione”: Asd Balance lancia...

Natale al ristorante: anche in Maremma cresce la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: